ارتفاع عدد قتلى انفجار مسجد في سوريا خلال صلاة الجمعة إلى 8 أشخاص

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد قتلى انفجار مسجد في "شارع الخضري" في حي "وادي الذهب" بحمص إلى 8 قتلى، وإصابة 18 آخرين.

وفي وقت سابق، أفادت قناة الإخبارية السورية، بأن الانفجار في حي وادي الذهب بحمص وقع أثناء صلاة الجمعة وتم بعبوات ناسفة كانت مزروعة في زاوية بالمسجد.

وأفادت "سانا" بوقوع "انفجار داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب يجري التحقق من طبيعته".

فيذكرت وزارة الداخلية أن "وحدات الأمن الداخلي تحركت إلى الموقع وفرضت طوقا أمنيا حول المسجد، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي هذا العمل الإجرامي".