اتحاد الحقوقيين العرب يؤكد ضرورة توثيق الروابط بين أتباع الأديان السماوية

أكد عضو "اتحاد الحقوقيين العرب" المحامي السعودي كاتب الشمري، على ضرورة توثيق الروابط بين أتباع الأديان السماوية، مشددا على أن زيارة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إلى بولندا مع وفد يضم الديانات الأخرى أظهرت الصورة الحقيقة للإسلام المعتدل.

وأشاد الشمري (عضو الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين سابقا)، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الاثنين بـ "الدور الذي تقوم به رابطة العالم الإسلامي في لم شمل كلمة المسلمين وخدمة الإسلام" ، مشيرا إلى أن ما تقوم به الرابطة حاليا من تقديم صورة معتدلة وسمحة عن الإسلام يعد إنجازاً بكل المقاييس.

وأضاف أن الرابطة، والتي تتخذ من مكة المكرمة بالسعودية مقرا لها، في عهد أمينها العام الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى "استطاعت إظهار الصورة الحقيقة للإسلام المعتدل الوسطي الذي يقبل بالآخر والتعامل معه من منطلق الأخوة في الإنسانية وتوصيل رسالة مهمة ومفيدة للعالم، وهي أن الإسلام الحقيقي يكمن في السلم والأمن والأمان والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة".

وتابع: "أدهشتني الصورة التي جمعت أمين عام رابطة العالم الإسلامي ومن معه من كبار علماء المسلمين بعدة شخصيات من أتباع الأديان الأخرى ، وكأنها تريد أن توصل رسالة مشفرة وصامتة للعالم الذي ينشر مفهوم (الإسلامفوبيا) أن الإرهاب لا يكمن في الإسلام".

وكان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى زار يوم الخميس الماضي معسكر "أوشفيتز" النازي، في بولندا، للمشاركة في الذكرى الـ 75 لتحرير سجنائه.

ورافق العيسى، الذي شغل سابقا منصب وزير العدل السعودي، وفدا يضم عددا من رجال الديانات السماوي الاخرى لاظهار سماحة الاسلام وعظمته.