الحكومة التشيكية تقرر إرسال جنود لدعم فرنسا في منطقة الساحل الإفريقي

قرر مجلس الوزراء التشيكي، اليوم الاثنين، إرسال جنود إلى منطقة الساحل الافريقي لدعم فرنسا في عمليتها ضد جماعات إسلامية في هذه المنطقة.

ويحتاج قرار الحكومة إلى موافقة البرلمان حتى يدخل حيز التنفيذ، وتعد موافقة البرلمان في حكم المرجح، وفقا لوكالة الصحافة الألمانية.

ومن المنتظر إرسال ما يصل إلى 60 جنديا تشيكيا إلى المستعمرات الفرنسية السابقة في مالي والنيجر وتشاد للمشاركة في العملية العسكرية "بارخان"، وتُقَدَّر تكاليف هذه المشاركة بنحو 24 مليون يورو.

وتشارك التشيك بالفعل في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المسلحة المالية.

وكان شمال مالي وقع لفترة في عام 2012 تحت سيطرة جماعات إسلامية وجماعات أخرى متمردة، وذلك قبل أن تستعيد القوات الفرنسية السيطرة على هذه المناطق في وقت لاحق.