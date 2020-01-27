هدى كانو: قامة قديرة تلهمنا يوميا فى تجربتها الفنية.. ونكرمه لقدرته على لمس مشاعرنا مع كل اختلافاتنا

فى ليلة مليئة بالحب والتقدير.. كرمت إدارة مهرجان أبوظبى ــ الذى تنظمه مجموعة أبو ظبى للثقافة والفنون، تحت رعاية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ــ، الفنان يحيى الفخرانى، بمنحه جائزة المهرجان لعام 2020، تقديرا لمسيرته الفنية الاستثنائية الحافلة، فى الدراما والسينما والمسرح.

جاء ذلك فى حفل أقيم، أمس الأول، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ووزير الإعلام، أسامة هيكل، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ولفيف من نجوم الفن والكتاب والإعلاميين الذين رافقوا الفنان الكبير مشواره وشهدوا عليه، من بينهم ليلى علوى، رانيا فريد شوقى، صابرين المخرجة ساندرا نشأت، المؤلف وحيد حامد، د. مجدى صابر، رئيس دارالأوبرا، والكاتب مفيد فوزى، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، والإعلامية جاسمين طه.

وعبر الفنان يحيى الفخرانى، عن سعادته بهذه الجائزة لتميزها واختلافها عن مجمل الجوائز التى نالها، لأنها تأتى عن حب وتقدير لرحلة العطاء، وكونها من دولة تعشق مصر وهى الإمارات، موضحا أن الأعمال الإبداعية خالدة والتكريم يعد دليلا على السير فى الطريق الصحيح.

فيما قالت هدى الخميس كانو، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبى السينمائى: إنها تنقل تحية الإمارات للأمة المصرية، وفى دار الأوبرا المصرية ننحنى لقامة قديرة وتلهمنا يوميا فى تجربتها الفنية الرائدة هو الفنان يحيى الفخرانى.

وأضافت ــ فى كلمتها التى ألقتها بمناسبة احتفالية تكريم الفنان يحيى الفخرانى ــ، أن الفنان القدير هو ذلك الطبيب الذى اختار المهنة الأصعب وهى الفن، لأنها الأمانة التى تقع على عاتق الفنان، وحمل تلك الرسالة مجاهدا لأجلها وانصهر من أجلها ونحن نكرمه اليوم لقدرته على لمس مشاعرنا مع كل اختلافاتنا.

وأشارت إلى أن الفخرانى يأخذنا بموهبة استثنائية فى عالم ملىء بالأحاسيس، وإلى سحر الدراما التى نعيش قصصها الرائعة فى السينما والتليفزيون والمسرح، فهو قادر على الغوص فى أعماقنا بإحساس كبير.

ومن جهتها قالت وزيرة الثقافة: إن الجائزة تعد حلقة جديدة فى سلسلة انتصارات الإبداع المصرى الذى يواصل التوهج إقليميا وعالميا، مشيرة إلى أن النجم يحيى الفخرانى نموذجا مشرفا يفخر به الوطن باعتباره قامة فنية بارزة.

وتأسس مهرجان أبوظبى فى عام 2004، بتنظيم من مجموعة أبوظبى للثقافة والفنون، وبدأ كمنصة للثقافة فى قلب العاصمة الإماراتية أبوظبى.

وكان الكاتب الصحفى مفيد فوزى ألقى كلمه افتتاحية قدم فيها الفنان يحيى الفخرانى قائلا: «إن الجوائز تمنح للموهبة والرهبنة فى محراب الفن، والجائزة أيضا عبارة عن تصفيق حاد للفخرانى، وهى أيضا تعظيم سلام لفن وفنان وبصمة وقدوة وفصل كامل فى كتاب الفن المصرى».