كوريا الجنوبية ترفع مستوى التأهب للأمراض المعدية تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد

رفعت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، مستوى التأهب للأمراض المعدية وسط تزايد القلق العام بشأن انتشار فيروس "كورونا" الصيني الجديد في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية مضاعفة عمليات التفتيش والحجر الصحي مع بذل المزيد من الجهود لمنع دخول الفيروس مع تطبيق إدارة أشد للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.. حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وذكرت الوزارة أن المزيد من العاملين في هيئات الصحة العامة وقوات الدفاع والشرطة سيشرفون على نقاط التفتيش في الحجر الصحي في المطارات والموانئ في البلاد لفحص المسافرين القادمين إلى البلاد بحثا عن أي علامة على المرض.

وأعلنت الحكومة عن هذا القرار خلال اجتماع الاستجابة لحالات الطوارئ برئاسة وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بارك نونج-هو، في اليوم نفسه الذي أبلغت فيه كوريا الجنوبية عن حالة الإصابة الرابعة بالفيروس الجديد الذي أدى إلى وفاة 80 شخصا حتى الآن في الصين. وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في 14 دولة حول العالم 2,794 شخصا حتى الوقت الراهن.

يُشار إلى أن سول رفعت مستوى التأهب إلى "المستوى البرتقالي" الذي يعد ثالث أعلى مستوى تأهب في النظام ذي المستويات الأربعة ويعني الانتشار المحدود لمرض ما في البلاد.