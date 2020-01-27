 عمدة لوس أنجلوس: ابنة كوبي براينت توفيت أيضا في تحطم المروحية - بوابة الشروق
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عمدة لوس أنجلوس: ابنة كوبي براينت توفيت أيضا في تحطم المروحية

نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت
نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 2:51 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 2:51 ص

قال إريك جارسيتي، عمدة لوس أنجلوس، مساء الأحد، إن ابنة كوبي براينت توفيت أيضًا في حادث تحطم المروحية الذي تسبب في مقتل نجم كرة السلة الأمريكي.

وكتب جارسيتي عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "لوس أنجليس تعيش حالة من الحزن مع أسرة برايانت على فقدان جيانا، التي ماتت مع والدها وأصدقائها في مأساة اليوم. أحب كوبي بناته بشدة، وهذا الحب ألهمه ليكون مدافعًا استثنائيًا عن النساء والفتيات في الألعاب الرياضية".

يذكر أن برايانت لديه أربع بنات من زوجته فانيسا وهن جيانا وناتاليا وبيانكا وكابري.

وكان أسطورة كرة السلة الأمريكية براينت (41 عاما)، قد لقي حتفه في حادث تحطم مروحية قرب مدينة لوس أنجليس صباح الأحد مع ثمانية أشخاص آخرين.


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