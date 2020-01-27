طوارئ بصحة البحيرة استعدادا لمواجهة فيروس كورونا

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أعلن الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة رفع درجة الاستعداد بمستشفيات البحيرة والجاهزية؛ في ضوء ظهور فيروس كورونا المستجد مؤخرًا بدولة الصين، وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

واجتمع أمس وكيل الوزارة بمدير هيئة التأمين الصحي فرع البحيرة، وفريق من إدارة مكافحة العدوى وإدارة التمريض، في ضوء إعلان رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائي؛ للتأكيد على تدريب جميع أطباء مستشفيات الحميات على تعريف الحالة والتشديد على تطبيقه؛ وكذلك للتأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

كما جرى التأكيد على ضرورة توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية بكميات كافية لحاجة العمل وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات بكافة مستلزمات التعامل مع الحالات والفريق الطبي المتخصص للتعامل مع الحالات.