«جريفيث» يدعو أطراف الصراع في اليمن إلى خفض تصعيد العنف

دعا مارتن جريفيث،المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن،اليوم الاثنين، أطراف الصراع إلى خفض تصعيد العنف وتجديد التزامهم بالتوصل لحل سلمي للنزاع.



وقال جريفيث في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ،:"منذ ما يزيد عن العام، قطع أطراف النزاع في اليمن عهدا على أنفسهم أمام الشعب اليمني بإبقاء الحديدة آمنة، وباستخدام إيرادات الميناء في دفع الرواتب، وبإعادة المحتجزين لذويهم وأحبائهم".



وأضاف جريفيث :"يجب على أطراف النزاع الوفاء بتلك العهود وبناء بيئة مواتية لعملية السلام".



وأكد جريفيث بأن اليمنيين يستحقون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي.



ومنذ أيام تصاعدت حدة المعارك في عدد من الجبهات، بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.



ونهاية عام 2018 وقع طرفا الصراع في اليمن على اتفاق ستوكولهم، لخفض التصعيد العسكري وتبادل الأسرى وبناء الثقة، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بشأن عدم الالتزام بتنفيذه.