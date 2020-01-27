جمعة لـ«رجال الشرطة»: مهمتنا الدفاع عن الوطن ضد أي خطر يهدد أمنه واستقراره

نظم قطاع السجون بوزراة الداخلية، ندوة تثقيفية تحت عنوان "مخاطر الفكر المتطرف ومكانة الشهداء"، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طره، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، حيث تحدث عن أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار.

وأكد أهمية رسالة الأمن، كما تناول فضل الشهادة ومنزلة الشهيد.

وأشار جمعة إلى أن الشهادة فى سبيل الدفاع عن الأوطان والحفاظ عليها، من أعظم العبادات وأن الإنسان المخلص لدينه يبذل أغلى ما يمكن من أجل وطنه.

وأضاف أنه علينا جميعًا أن نسعى للدفاع عن الوطن ضد أى خطر يهدد أمنه واستقراره، مؤكدًا أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن، كما تحدث عن سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وأهمية التحلى بالفكر الواعى المستنير والانتماء الحقيقى للوطن.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة، المرتبطة بشكل وثيق بعملهم لمواكبة التغيرات والتطورات، التى تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من آداء المهام الموكله إليهم، ويرسخ معطيات الأمن والاستقرار في البلاد.