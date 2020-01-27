حكومة الهند تعلن بدء تلقي عطاءات لبيع خطوطها الجوية المتعثرة

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دعت الحكومة الهندية -اليوم الاثنين- إلى تقديم عطاءات لشراء شركة الطيران الوطنية المتعثرة "اير إنديا"، المملوكة للدولة بصورة كاملة.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل محاولة مبدئية لبيع أكثر من نصف أسهم شركة الطيران في جذب أى عطاءات في عام 2018.

وتعانى الشركة الهندية من ديون يزيد حجمها على 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى خسائر ضخمة متراكمة، وتمتلك الحكومة شركة الطيران وفرعها "اير إنديا اكسبريس".

وفي بيان، حددت الحكومة يوم 17 مارس المقبل كموعد نهائي للمشترين المحتملين لتقديم إشعارات التعبير عن اهتمامهم بشراء أسهم الشركة، ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة العطاءات بحلول 31 مارس.

ويبلغ إجمالي ديون شركة "اير إنديا" وفرعها "اير إنديا إكسبريس"، التي يتعين على المشتري الجديد تحملها 232 مليار روبية (3ر3 مليار دولار)، أما باقي الديون فسوف تتحملها الحكومة.

وضعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خططا لبيع حصص في الكيانات الرئيسية المملوكة للحكومة لدعم المالية العامة وتحقيق هدف العجز للعام المالي الحالي.

ومن المتوقع أن تصبح الهند ثالث أكبر سوق للطيران بحلول عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، مدفوعة بالنمو الاقتصادي وزيادة السفر والسياحة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.