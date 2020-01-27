الحوثيون يؤكدون تعرض محافظات يمنية لغارات جوية مكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الاثنين، أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية شن عشرات الغارات الجوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن" طيران (التحالف) شن 21 غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي اليمن، و10 غارات على مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء".

وأضاف أن "الطيران استهدف أيضا بأربع غارات منطقة مجازة الشرقية في محور عسير على الحدود السعودية شمالي اليمن، مع شن ست غارات على منطقة البقع بمحافظة صعدة قبالة نجران السعودية".

وكثف التحالف العربي مؤخرا من غاراته الجوية على مواقع للحوثيين في عدة جبهات اندلعت فيها المعارك خلال الأيام الماضية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن منذ مارس 2015 دعما لسلطات الرئيس عبدربه منصورهادي، الذي يقيم حاليا بشكل شبه دائم في العاصمة السعودية الرياض.