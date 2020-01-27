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اليوم.. حفل توقيع «فنون التعامل مع الأبناء» بمعرض الكتاب

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 10:56 ص

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعقد حفل توقيع كتاب "فنون التعامل مع الأبناء" للكاتبة الدكتورة عائشة جاويش، وذلك في الساعة 1 بعد ظهر اليوم الاثنين بقاعة (1) جناح "C13".

وأكدت الدكتورة عائشة جاويش، أن هذا الكتاب هو الدليل والمرشد لكل أب يريد معرفة وفهم تربية الأبناء بشكل سوي، ولكل أم تريد أن تربي أبناءها بمرونة، ولكل فتاة مقبلة على الزواج وتحمل هم المسئولية التي لا تعرف عنها شيئا في التربية، ولكل مربي ومعلم يريد أن يتميز في المجال التربوي، ولكل من يتعامل مع الطفل والمراهقين من قريب أو من بعيد.

وأشارت جاويش، إلى أنه عقب قراءة الكتاب وفهمه، سيدرك القارئ مدى أهمية معرفة طرق وأساليب التربية، وكيفية احتواء الأطفال وطرق إشباع احتياجاتهم، ويتعرف على حل مشكلاتهم وطرق العمل على مواجهتها، كما يتعرف القارئ على طرق تساعد في تعديل سلوكيات الأطفال، وفهم طبيعة المرحلة العمرية للطفل والتغيرات التي تحدث بطبيعة كل مرحلة عمرية، ليتمكن من فهم نفسيتهم التي تعد المفتاح الذكي لاحتوائهم.

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