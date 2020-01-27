داعش يدعو الجماعات المنتمية له إلى تركيز ضرباتهم على إسرائيل

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ذكر المتحدث باسم تنظيم داعش أبو حمزة القرشي في تسجيل صوتي صدر اليوم الاثنين، أن التنظيم دعا الجماعات المنتمية إليه بتركيز هجماتهم على إسرائيل.

وحث القرشي أنصار التنظيم خصوصا في سيناء بمصر وفي سورية بتركيز هجماتهم على إسرائيل.

وقال القرشي: "جنود الخلافة في كل مكان وبالأخص في ولاية سيناء و(ولاية) الشام المباركة، بالقرب منكم المستوطنات والأسواق اليهودية، حولوها إلى مكان تجربون (فيه) أسلحتكم الكيميائية وصواريخكم وغيرها".

وحثت أيضا "المسلمين في فلسطين وفي كل الدول" إلى أن يكونوا جزءا من "القتال ضد اليهود وإحباط خططتهم مثل صفقة القرن".

ويأتي التسجيل الصوتي الذي يستمر 37 دقيقة، ونشره موقع الفرقان وهو الذراع الإعلامي للتنظيم، قبل يوم من كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة سلام خاصة بالشرق الأوسط منتظرة منذ فترة وأحيانا ما يشار إليها بـ"صفقة القرن" والتي أثارت جدلا لسنوات.

وأدان القرشي في الرسالة "حماس وكل هؤلاء الذين يكتفون بإصدار الإدانات والشجب" في إشارة إلى القادة الفلسطينيين والإقليميين.