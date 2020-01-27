الحرس يواجه أسوان بالمكس

تقام اليوم في الجولة الخامسة عشرة ، لمسابقة الدوري الممتاز، مباراة حرس الحدود مع اسوان في الثانية والنصف ظهرا،

في المكس ، يدخل حرس الحدود مواجهته امام اسوان ، تحت شعار استعادة الانتصارات المفقودة، بعدما خسر الفريق آخر مباراته امام الإنتاج بهدف وسبقه التعادل في الجولة قبل الماضية امام سموحة.

ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 18 نقطة من 14 مباراة ، ويبحث طارق العشري ، عن التقدم خطوة نحو مزاحمة الكبار علي المربع الذهبي ، بعدما فقد الفريق ، خمسة نقاط من آخر مباراتين كانتا كفيلا بمزاحمة بيراميدز علي المركز الخامس.

في المقابل يدخل اسوان المباراة ، وشعاره الفوز ولا بديلا عنه اذا ما أراد الحفاظ علي آماله وتطلعاته في البقاء بالدوري ، خاصة وأن الفريق يقبع في مؤخرة الجدول برصيد 9نقاط من 14 مباراة ، ولم يحقق اسوان سوي فوز وحيد كان علي انبي ، فيما تعادل في 6 مباريات وخسر 7 ، والهزيمة اليوم امام الحرس ، قد تدفع الإدارة لاقالة مجدي عبد العاطي المدير الفني ، والبحث عن مدير فني آخر، قادر علي انتشال اسوان من الهبوط للقسم الثاني .