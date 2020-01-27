وزير الإعلام اليمني يحمل الحوثيين مسئولية فشل اتفاقيات إحلال السلام

حمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مليشيا الحوثي، مسئولية فشل اتفاقيات إحلال السلام في اليمن، وذلك في ظل تصعيدهم العسكري المستمر في البلاد.

وقال الإرياني ـ في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إن التصعيد العسكري للحوثيين يعيد جهود بناء مسار سياسي لإحلال السلام في اليمن إلى نقطة الصفر، لأنه ينسف كافة الاتفاقيات والتفاهمات".

ويشهد اليمن - وفقا للأمم المتحدة - أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 80% من إجمالي عدد السكان بما يعادل 1ر24 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية.