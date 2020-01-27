 وزير الإعلام اليمني يحمل الحوثيين مسئولية فشل اتفاقيات إحلال السلام - بوابة الشروق
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وزير الإعلام اليمني يحمل الحوثيين مسئولية فشل اتفاقيات إحلال السلام

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 12:13 م | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 12:13 م

حمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مليشيا الحوثي، مسئولية فشل اتفاقيات إحلال السلام في اليمن، وذلك في ظل تصعيدهم العسكري المستمر في البلاد.

وقال الإرياني ـ في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إن التصعيد العسكري للحوثيين يعيد جهود بناء مسار سياسي لإحلال السلام في اليمن إلى نقطة الصفر، لأنه ينسف كافة الاتفاقيات والتفاهمات".

ويشهد اليمن - وفقا للأمم المتحدة - أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 80% من إجمالي عدد السكان بما يعادل 1ر24 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية.

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