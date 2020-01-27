مفاجآت سارة لفريق «الإسكندرية للفيلم القصير» فى حفل افتتاحه

المحافظ يعلن دعمه الكامل للمهرجان.. والثقافة تهدى حفل الختام بأوبرا سيد درويش مجانا

شهد حفل افتتاح الدورة السادسة لمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، مفاجآت سارة بثت الفرحة فى قلوب فريق العمل، الذين شعروا أن الجهد الذى بذلوه طوال الـ 5 أعوام الماضية لم يضيع هباء، وذلك بعد أن تسابق المسئولون فى محافظة الإسكندرية ووزارة الشباب فى توفير الدعم للمهرجان وتلبية رغبات فريق العمل القائم على إدارته بقدر المستطاع.

المفاجآت بدأت تنهال على المهرجان، قبل ساعات من بدء الحفل، بعد أن تلقت إدارة المهرجان خبرا سعيدا أن وزارة الثقافة قررت إقامة حفلى الافتتاح والختام بدار أوبرا سيد درويش بدلا من سينما فريال على أن تنتقل عروض الأفلام من السينما أيضا إلى مركز الإبداع، ليتحقق حلم طالما راود إدارة المهرجان من الإعلان عن انطلاقة المهرجان من مكان مهم وكبير بحجم دار أوبرا سيد درويش، الأمر الذى لم يقتصر على هذا، بل شهد الحفل إعلان خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما عن قرار الوزيرة إيناس عبدالدايم بإهداء حفل الختام مجانا لفريق العمل وتأكيدها الحضور فى الختام للمشاركة فى توزيع الجوائز على الفائزين فى سابقة لم تحدث طوال الدورات السابقة.

ومن مفاجآت حفل الافتتاح حضور نائب رئيس محافظة المهرجان، الذى أعلن عن دعم المحافظة الكامل لهذا الحدث الفنى الذى يقيمه أبناء المحافظة، والذين يحسب لهم مبادرتهم فى إقامة مهرجان داخل محافظتهم ينافس بقوة مهرجانات محافظة القاهرة.

وكان الحفل أقيم فى تمام الثامنة مساء بدار أوبرا سيد درويش، فى الوقت المحدد له دون أى تأخير، وشهد حضور رئيس المهرجان المخرج محمد محمود ومعه فريق عمل المهرجان، وأحمد جمال، نائب المحافظ، وخالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة، والمخرجة هالة خليل، عضوة اللجنة العليا للمهرجانات، والفنانين عمرو عابد، وإنجى وجدان، وجميلة عوض، أعضاء لجان تحكيم المسابقات وبعض الشخصيات العام والصحفيين والإعلاميين.

كما امتلأت قاعة المسرح بالجمهور السكندرى ومعظمهم من الشباب الذين أبدوا تفاعلا قويا مع فقرات الحفل، بينما حالت الظروف دون حضور المنتج محمد العدل عن الحفل، واكتفى الفنان إبراهيم نصر ــ أحد الفنانين المكرمين فى هذه الدورة ــ بتسجيل كلمة مصورة يعبر فيه عن اعتزازه بهذا التكريم ومدى حبه لعروس البحر الأبيض المتوسط، وتواردت أخبار تأكيده حضور حفل الختام، أما الفنانة سلوى محمد على فقد حرصت على الحضور لتسليم درع التكريم رغم حالة الحزن التى تمر بها بعد وفاة زوجها المخرج محسن حلمى.

وقدمت الحفل الكاتبة ميرنا الهلباوى، وبدأت الفقرات بعرض الأغنية الرسمية للمهرجان بعنوان «إسكندرية ــ باريس» والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بشكل بسيط ومتواضع، شارك فيه كل من المخرجين محمد محمود، رئيس المهرجان، ومحمد سعدون، مدير المهرجان، والمدير الفنى، مونى محمود.

وفى كلمته وصف المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان، الدورة السادسة بالاستثنائية من حيث توقيت هذه الدورة التى تقام لأول مرة فى شهر يناير، وكذلك مكان حفل الافتتاح الذى يقام حاليا فى دار أوبرا الإسكندرية.

وقال محمود فى كلمته: إن مسئولى محافظة الإسكندرية دعموا المهرجان هذا العام بعد تجاهلهم على مدار 5 أعوام؛ حيث شعروا أنهم لأول مرة من أبناء هذه المحافظة، وتوجه بالشكر للدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما على جهده معهم.

ووجه أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية الشكر لإدارة المهرجان على نشاطها الفعال، مشددا على دعم المحافظة الدائم، ومتمنيا له مزيدا من التوفيق.

وأعرب خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة، عن سعادته بشباب الإسكندرية وإنجازهم العظيم منذ بدء الفكرة الواعدة وصولا إلى الافتتاح بدار أوبرا الإسكندرية، مؤكدا أن وزيرة الثقافة ستتواجد خلال حفل ختام المهرجان حرصا منها على تحية فريق المهرجان بالكامل على ما قدموه للثقافة السينمائية فى مصر والوطن العربى.

وكشف المخرج مونى محمود أن المهرجان استقبل نحو 600 فيلم، وبذلت لجنة المشاهدة جهدا كبيرا فى اختيار أكثر من 60 عملا يتم عرضها لجمهور الإسكندرية.

وبعد عرض فيلم قصير استعرض الأفلام المشاركة فى مختلف فعاليات المهرجان، صعدت لجان تحكيم النقاد، الطلبة، والرسمية.

ثم جاءت لحظة تكريم الفنانة سلوى محمد على التى وجهت شكرها للمهرجان، وأعربت عن خالص سعادتها بالتكريم فى الإسكندرية، مشيرة إلى أنها قدمت خلال مسيرتها حوالى 100 فيلم قصير.

وانتهى الحفل بعرض الفيلم الروائى التونسى القصير «حورية».