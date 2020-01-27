صنع الله من لندن: وقف إنتاج النفط في ليبيا كارثة

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله أن وقف إنتاج النفط بشكل مفاجئ يعدّ كارثة نظرا لأنّ النفط الخام المتبقّي داخل خطوط الأنابيب يسبب تآكلا شديدا لهذه الأنابيب المتآكلة أصلا.



وشدد صنع الله خلال كلمته في معهد تشاتام هاوس اليوم الاثنين في لندن، على أهمية سيادة القانون في ليبيا كحل للنزاع المستمر منذ مدة،بحسب موقع " بوابة أفريقيا الإخبارية".



وتحدث صنع الله عن الإقفالات الأخيرة التي طالت الموانئ النفطية قائلا "نحن ندرك تماما وجود فساد وظلم في ليبيا إننا نشعر بالغضب والاشمئزاز من الحالة الاقتصادية ولكن ارتكاب عمل غير قانوني كإقفال إنتاج النفط الليبي لن يؤدي إلا إلى إفقار الدولة الليبية واضمحلال سيادة القانون فيها"



وأضاف: "علمنا أنّ المؤسسة الوطنية للنفط لن تتلقى الميزانية التي تحتاجها من أجل برنامجها الطموح لزيادة إنتاج النفط، وهذا يعني خسارة الشعب الليبي لمليارات الدولارات في السنوات المقبلة كنا نتوقعها".



وتابع صنع الله "أنّ الإيرادات النفطية هي عمادُ الاقتصاد الليبي؛ ومنها يتمّ دفع مرتبات 3ر1 مليون مواطن ليبي، ودعم قطاع التعليم والصحة والعديد من الخدمات الأساسية الأخرى".



وتساءل صنع الله "كيف سيردّ المجتمع الدولي على إقفال النفط؟ من المهم جدا ألا يتم مكافأة هذا السلوك غير القانوني ..أعارض تقديم أي تنازلات لمن يقفون وراء هذه الإقفالات أيا كان، إنّ مكافأة مثل هذا السلوك السيء سيشجع على تكراره، ليس فقط في ليبيا وإنما في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كذلك؛ حيث سيرى الأشخاص الذين يشعرون بالظلم أن الحل يكمن في إقفال إنتاج النفط".



أردف "أعيدها للمرّة الثانية، نحن لا نحتاج إلى مجرد كلام، نحن بحاجة إلى اتخاذ أعضاء مجلس الأمن، وخاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا- الذين يفتخرون جميعا بدعمهم لسيادة القانون- إلى إجراءات في هذا الخصوص نحن نحتاج منهم أن ينددوا بنفاق تلك البلدان (أو أولئك الأفراد المنتمين إلى حكوماتهم) الذين يفضلون تقديم مصالحهم الوطنية الخاصة على حساب الشعب الليبي".



كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد اعلنت في الساسع عشر من الشهر الجاري خفض الانتاج في حقلي الفيل والشرارة (جنوب وجنوب غرب البلاد) بعد إغلاق الانبوب الرابط بينهما وميناء الزاوية في الغرب.



وسبق هذه الخطوة ،اعلان المؤسسة ، حالة "القوة القاهرة"، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن أوقفت القيادة العامة (للجيش الوطني الليبي) وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.