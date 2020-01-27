وكيل صحة قنا يبحث مع مديري الإدارات الاستعداد لمواجهة أي حتمال لظهور فيروس كورونا

التقى الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، ومديري الإدارات الصحية، ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، أمس الأحد؛ لبحث سبل الاستعداد لظهور أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع تم وضع العديد من التوصيات التي من شأنها الحد من الإصابة بالفيروس من أهمها، رفع درجة الاستعداد والجاهزية بمستشفيات الحميات والصدر تحسبًا لظهور أي حالات مشتبه بها بفيروس كورونا المستجد، وكذلك مراقبة الوضع الوبائي من خلال تنشيط الترصد الوبائي داخل المنشأة الصحية ونشر وتوزيع المنشورات الخاصة بمرض كورونا المستجد وتعميمها على أماكن تقديم الخدمة الصحية.

كما أوصى بالعمل على تدريب جميع الأطباء بمستشفيات الحميات على البروتوكول الوارد من الوزارة بخصوص التعريف بمرض كورونا والتعامل مع الحالات المشتبه بها والمخالطين، والتشديد على إجراءات مكافحة العدوى بجميع المستشفيات، وكذلك عقد اجتماعات مع الأطباء للتنبيه بضرورة العمل على تنشيط الترصد الإيجابي للحالات المشتبه لمرض كورونا المستجد وتوزيع التعريف بالحالة والتشديد على تطبيقه، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وتوفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية بالمستشفيات.

كما أوصى الاجتماع بتجهيز أقسام العزل والفريق الطبي المخصص من أطباء وتمريض وعمال للتشديد على فرق الترصد بالمستشفيات بالمتابعة، والإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها للإصابة بمرض كورونا المستجد إلى قطاع الوقائي بالوزارة والإدارة العامة لمستشفيات الحميات.

كما تم تكليف إدارة العلاج الحر بتكثيف المرور على المستشفيات والمراكز الخاصة ونشر تعريف بالحالة والإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد وسرعة التحويل إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.