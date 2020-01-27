 شاكيل أونيل: ما من كلمات يمكن أن تعبر عن خسارة برايانت - بوابة الشروق
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شاكيل أونيل: ما من كلمات يمكن أن تعبر عن خسارة برايانت

د ب أ
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 3:36 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 3:36 ص

أعرب نجم كرة السلة الأمريكي السابق شاكيل أونيل عن تعازيه في وفاة زميله السابق كوبي برايانت الذي لقي حتفه مساء الأحد في تحطم مروحية بالقرب من لوس أنجليس بالولايات المتحدة.

وقال أونيل على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت : " ما من كلمات يمكنها التعبير عما أشعر به من آلام إزاء هذه المأساة بخسارة أخي العزيز كوبي برايانت".

وانضم أونيل بهذا إلى قائمة النجوم الكبار الذين أعلنوا عن تعازيهم في وفاة برايانت.

وأوضح : "أحبك يا برايانت وسأفتقدك. تعازينا لعائلة برايانت وعائلات باقي الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة. أشعر بالألم الآن".

وسبق للاعبين أونيل وبرايانت أن فازا بعدد من الألقاب خلال مشاركاتهما سويا في فريق لوس أنجليس ليكرز.


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