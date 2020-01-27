 الخارجية تهيب بالمصريين من غير حاملي تصاريح عمل سارية في الأردن تصويب أوضاعهم - بوابة الشروق
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الخارجية تهيب بالمصريين من غير حاملي تصاريح عمل سارية في الأردن تصويب أوضاعهم

وزراة الخارجية المصرية
وزراة الخارجية المصرية

نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 8:59 م | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 8:59 م

بمناسبة اقتراب فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة الأردنية الهاشمية من نهايتها في 30 يناير الجاري، بعد أن تم تمديدها مرتين منذ الإعلان عن بدءها في 22 سبتمبر 2019، تهيب وزارة الخارجية المصرية بالعاملين المصريين في المملكة ممن لا يحملون تصاريح عمل سارية في مجال عملهم، سرعة الاستفادة من الفرصة المتاحة لتصويب أوضاعهم وتقنين تواجدهم في الأردن حفاظاً على حقوقهم.

ونوهت الخارجية في بيان اليوم الاثنين، إلى ما صدر عن وزارة العمل الأردنية من مناشدة بمغادرة جميع العاملين الذين تقدموا بطلب مغادرة نهائية للمملكة خلال فترة تصويب الأوضاع، مستفيدين من الإعفاء من سداد كافة رسوم السنوات السابقة، وحصلوا على موافقة السلطات الأردنية على الخروج النهائي، وذلك في موعد أقصاه يوم 9 فبراير 2020.


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