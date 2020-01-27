تحطم طائرة ركاب بوسط أفغانستان

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أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، صباح الاثنين، بتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة «أريانا» الأفغانية، بإقليم غزنة في وسط أفغانستان.

ولم يتضح حتى الآن أي تفاصيل عن أعداد الضحايا، أو أسباب تحطم الطائرة.