اجتماع تحضيري لمهرجان ألعاب جامعات الجنوب قبيل انطلاقه بالوادي الجديد

عقدت جامعة الوادي الجديد بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، الاجتماع التحضيري لمهرجان ألعاب جامعات الجنوب بفندق الاستاد الرياضي بمدينة الخارجة.



وكان الاجتماع تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، واللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.



ويشارك في المهرجان 10جامعات هم «أسوان، والأقصر، وجنوب الوادي، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وجامعة الأزهر فرع أسيوط، وبني سويف، والوادي الجديد، ووفد التعليم العالي».



وقال عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن المنافسات تشمل خماسي كرة القدم، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة وألعاب القوة، والكارتيه، وألعاب إلكترونية وألعاب ترويحية، ويشرف على فاعليات المهرجان عدد من المسؤولين بالجامعة ومديرية الشباب والرياضة.



يذكر أن إقامة ذلك المهرجان تأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بدعم المحافظات الحدودية والجامعات حديثة النشأة، وذلك في إطار خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف لدعم النشاط الرياضي ومشاركة الشباب بشكل فعال فيها.