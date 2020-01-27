«كورونا» يضرب أسواق الأسهم والسلع والعملات العالمية

النفط يخسر أكثر من 2% وخسائر الأسهم تتجاوز 1%.. والمستثمرون يلجأون للذهب

سنغافورة تعلن الأضرار الاقتصادية المتوقعة من المرض

كما يتسلل فيروس كورونا إلى ضحيته القادمة دون ضجيج، بدأت آثاره تظهر على أسواق الأسهم والسلع العالمية، مهددا بمخاطر بعيدة الأمد على اقتصاد عالمى عليل أصلا.

وظهر فيروس كورونا بالصين فى ديسمبر الماضى، مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 صينيا حتى الآن، كما انتشر فى أكثر من 10 دول لكنها لم تسجل أى حالة وفاة.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 2%، لأدنى مستوياتها فى عدة أشهر أمس الإثنين، مع تنامى المخاوف بشأن الطلب على الخام بعد تزايد عدد حالات العدوى والوفاة من فيروس كورونا الجديد وإغلاق مدن فى الصين.

وهبط ‭‭ ‬‬‬خام برنت 1.28 دولار أو 2.1% إلى 59.41 دولار للبرميل، بعد أن انخفض فى وقت سابق إلى 58.68 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أكتوبر، بحسب وكالة «رويترز».

وتراجع‭‭‭ ‬‬‬الخام الأمريكى 1.24 دولار أو 2.3% إلى 52.95 دولار للبرميل، بعد أن تراجع فى وقت سابق 52.15 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر.

وقال وزير الطاقة السعودى، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تتابع عن كثب التطورات فى الصين، وذلك فى مساع لتهدئة السوق، مضيفا أنه واثق من قدرة الحكومة الصينية والمجتمع الدولى على احتواء انتشار الفيروس.

وأضاف أن ما يحدث فى الأسواق «مدفوع فى الأساس بالعوامل النفسية والنظرة شديدة التشاؤم التى يتبناها بعض أطراف السوق، على الرغم من أن أثره (الفيروس) على الطلب العالمى على النفط محدود للغاية».

ومع زيادة قدرة فيروس كورونا على الانتشار، تعرضت أغلب الأسواق المالية لهزات على الرغم من إغلاق بعضها فى آسيا فى عطلة العام القمرى الجديد، والتى قررت الصين مدها (العطلة) لعدة أيام مع أزمة انتشار الفيروس.

وقال عبدالعزيز «مثل هذا التشاؤم حدث فى عام 2003 أثناء الأزمة التى أحدثها انتشار فيروس سارس، ولم يترتب عليه انخفاض يُذكر فى الطلب على النفط».

وأكد الأمير عبدالعزيز أنه يثق فى أن المملكة وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بجانب منتجين فى المجموعة المعروفة باسم أوبك+ يملكون القدرة على التجاوب وتحقيق استقرار فى سوق النفط إذا اقتضت الضرورة.

وتخفض أوبك+، التى تشمل روسيا ودول منتجة أخرى، إمدادات النفط لدعم أسعار الخام وزادت مؤخرا من الخفض المتفق عليه فى الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى مارس المقبل.

وقال الأمير عبدالعزيز يوم الجمعة الماضى إن هدف أوبك+ يتمثل فى خفض تراكم المخزونات الموسمى الذى يحدث عادة فى النصف الأول من العام، لكنه أشار إلى أن كل الخيارات لا تزال مطروحة فى اجتماع لأوبك+ فى فيينا خلال مارس المقبل.

وقال جولدمان ساكس فى مذكرة «مخاوف المستثمرين المتعلقة بالطلب على النفط تزايدت بشكل ملحوظ مدفوعة ببيانات سلبية عن المخزونات الأمريكية.. ومخاوف من تأثير تفشى فيروس كورونا».

وعلى مستوى أسواق الأسهم، بدأ مؤشر نيكى القياسى الأسبوع بأكبر خسارة يومية فى خمسة أشهر، مع تعرض الأسهم المرتبطة بالسياحة لضغوط وسط مخاوف من أن يكون انتشار فيروس كورونا فى الصين أكثر فتكا وأصعب فى الاحتواء مما كان يُعتقد من قبل.

وتراجع نيكى 2.03%، وهى أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية منذ 26 أغسطس، ليغلق على 23343.51 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ الثامن من يناير، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.61% إلى 1702.57 نقطة.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية فى التعاملات الصباحية أمس، وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.5%، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا فى الجلسة السابقة، وانخفضت أسهم شركات التعدين بنسبة 3.1% بسبب انكشافها على الصين، وكان ذلك التراجع هو الأكبر بين كل القطاعات الفرعية الرئيسية فى أوروبا التى انخفضت خلال التداولات.

وسجل المؤشر كاك الفرنسى أداء دون سائر بورصات المنطقة مع انخفاض أسهم شركات السلع الفاخرة مثل إل.فى.إم.إتش وهيرمس وكيرنج مالكة جوتشى، التى تعتمد بشكل كبير على الطلب الصينى، بنسب تراوحت بين 2 و3%.

وكانت الأسهم الأمريكية، أغلقت آخر جلسات الأسبوع الماضى على تراجع، ليسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكبر انخفاض أسبوعى له فى ستة أشهر.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 0.58%، وفقد ستاندرد اند بورز 3 0.90%.

وتراجع اليوان الصينى لأدنى مستوى منذ بداية العام الجارى بنسبة تتجاوز 0.5%، بينما انخفضت أيضا العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالى بشدة.

وكعادته يعد تقريبا المستفيد الأول من كل التوترات والأزمات، فقد ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها فى أكثر من أسبوعين، وارتفع المعدن الأصفر فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 1579.42 دولار للأوقية (الأونصة) فى التعاملات الصباحية.

وفى وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير، مسجلا 1586.42 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1579.50 دولار.

ورغم كشف عديد من الدول عن مخاطر اقتصادية تهددها، نتيجة لتفشى الفيروس القاتل، فإن سنغافورة، هذا البلد الآسيوى، كانت أكثر تحديدا لتلك المخاطر الاقتصادية عليها.

وقال تشان تشونغ سينج وزير التجارة السنغافورى «نتوقع بالتأكيد أن يكون هناك تأثير على اقتصادنا وقطاع الأعمال وعلى ثقة المستهلكين هذا العام، لا سيما مع توقع استمرار هذا الوضع لبعض الوقت».

وتفكر الحكومة فى إجراءات دعم لأكثر القطاعات تضررا مثل السياحة، قد تشمل ضريبة العقارات وخفض ضريبة العمال.