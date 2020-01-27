الحكومة البريطانية تؤكد حل وزارة الخروج بحلول موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

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أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم الاثنين حل وزارة الخروج بحلول موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الجاري.

وكان قد تم تأسيس هذه الوزارة في حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي وذلك بعد تصويت البريطانيين في 2016 لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن وزيرين لهذه الوزارة وهما ديفيد ديفيز ودومينيك راب قد استقالا من منصبيهما احتجاجا على سياسة ماي المتعلقة بالخروج البريطاني.

وكان ستيفن باركلاي، القائم بأعمال وزير شؤون الخروج البريطاني، كتب قبل أيام قليلة في مقال بصحيفة "ديلي اكسبريس" أن الوزارة أنجزت المنوط بها بإتمام اتفاقية الخروج.

ومن المنتظر أن تجرى مفاوضات بين لندن وبروكسل حول العلاقات المستقبلية بين الجانبين وسيقود المفاوضات عن الجانب البريطاني ديفيد فروست.