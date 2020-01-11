نشرت النشرة اليومية لمعرض القاهرة للكتاب موضوعا، كتبته أميرة دكرورى، عن الطبعات الشعبية، متسائلة: «هل حق أم قرصنة؟». وجاء فى الموضوع: «انتشرت فى مصر مؤخرا ظاهرة تقليد الكتب، عبر طباعة نسخ تكاد تكون «طبق الأصل» من بعض الكتب الصادرة حديثا، وبيعها بأسعار تقل عن النسخة الأصلية بنحو 80% من قيمتها، فقد تجد الكتاب يباع فى الدار الناشرة بـ200 جنيه، وعلى الرصيف بـ20 جنيها فقط. الظاهرة تسمى بـ«الطبعات الشعبية»، ويراها أصحاب دور النشر والمؤلفون «سرقة وقرصنة»، بينما يراه القراء حقًّا طبيعيًّا لهم، ومقاومة عملية لارتفاع أسعار الكتب. فما هو مفهوم الطبعات الشعبية؟ وكيف تصل الكتاب للقارئ بسعر مناسب لتكون فى متناول الجميع؟ وما هى الحلول للقضاء على تلك الظاهرة السلبية التى تدمر صناعة النشر فى مصر؟

يرى الناشر هانى عبدالله، مدير دار الرواق للنشر، حسب المنشور على الموقع الرسمى لمعرض القاهرة للكتاب، أنه لا يوجد فى مصر ما يسمى بالطبعة الشعبية، فهو أكذوبة، لكن المصطلح ذاته ظهر لتقنين قرصنة الكتب، التى أثرت سلبًا على سوق النشر، فالمزور لا يمر بكل مراحل النشر، التى تخوضها الدور، صحيح أن المزورين ربما يستخدمون نفس الورق الذى يستخدمه الناشر، لكن الفارق فى السعر يخص حقوق المؤلف وإخراج الكتاب والتصحيح والمطبعة وغيرها ليكون فرق السعر أكثر من 50% من التكلفة الأساسية.

ويضيف عبدالله: «متوسط أسعار الكتب المصرية من 50 إلى 70 جنيها فقط، وهى أسعار بسيطة بالنسبة لسوق الكتاب العالمية، فالكتب المصرية تعد من أرخص الكتب على مستوى العالم، لكن هناك نظرة متدنية للكتب من القارئ، فيجب عليه أن يعى أهمية الكتاب، والمراحل التى يمر بها، من حقوق الكاتب إلى المحررين والمصححين والأغلفة والطباعة والنقل وغيرها، فضلا عن هامش الربح، أنا كقارئ مثقف واعٍ أرى أنه يجب أن لا نستحل «سرقة» الكتاب عن طريق المزورين، صحيح هناك مشكلة فى توزيع المحافظات، لأنها معضلة اقتصادية، لكن القارئ يمكنه الوصول للكتاب وقتما يريد حتى لو فى محافظات بعيدة، قد يكون أحد أسباب القرصنة، لكنه بالتأكيد ليس مبررًا».

ولم يختلف محمد البعلى، مدير دار صفصافة للنشر، حسب موضوع الزميلة أميرة دكرورى، فهو يرى أن مفهوم الطبعات الشعبية ظهر بالأساس فى الغرب، لأنه من المعتاد أن تكون الطبعات الأولى من الكتب ذات غلاف مقوى “Hard Cover”، فتكون مرتفعة الثمن، وموجهة للطبقات الوسطى والوسطى العليا، فيطرحون بعدها نسخة ذات غلاف عادى “Soft Cover”، فيما يمكن أن يطلق عليه «طبعة شعبية» لتصل إلى شرائح أوسع من القراء، كالطلاب والطبقات العاملة.

لكن فى مصر كل الكتب ذات غلاف عادى، بخلاف الكتب التراثية والدينية، ويتم تبنى بعض الكتب الأكثر نجاحًا فى مشروع مكتبة الأسرة لتصل للقارئ بسعر «مدعوم»، فبحسب البعلى، السعر ليس أقل فى التكلفة، لكن الدولة تتحمل جزءا منه لتوفيره للقارئ، وهذا تقليد مستمر من الستينيات اتخذته الدولة لتوفير كتب بشكل أكبر.

ويضيف البعلى: «هذا سياق مختلف، لكنه الأقرب فى مصر لمفهوم الطبعات الشعبية، مع الوقت أصبح هناك عدد من دور النشر الخاصة أصبحت تعانى من قرصنة الكتب الناجحة لديها، فتبنت مسألة الطبعات الشعبية لتوفير تلك الكتب بأسعار أقل، مثل كتب أحمد مراد، التى صدرت عن دار الشروق فى طبعة شعبية حجمها أصغر من الكتاب العادى، لكن هذا لم يوقف القراصنة، لأن مسألة «الطبعات الشعبية» متعلقة بالأساس لوصول الكتاب لشرائح أوسع، لذا يتوجب توفير نقاط بيع أكثر كثيرا لوصول تلك الطبعات للناس».