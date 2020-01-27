السعودية تستثني كندا من استيراد دفعة الشعير الأولى

أعلنت السلطات السعودية -اليوم الاثنين- أنها أرست الدفعة الأولى من الشعير على عدة دول من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية باستثناء "كندا".

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب، المسؤولة عن استيراد الشعير، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها أتمت إجراءات ترسية استيراد كمية 900 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية باستثناء كندا"، موضحة أنها تمثل الدفعة الأولى لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عن محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، قوله إنه جرى دعوة 25 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 19 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على تسع شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وأوضح أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 11 شحنة كميتها 660 الف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 4 شحنات كميتها 240 ألف طن وذلك للتوريد خلال الفترة (مارس - أبريل) المقبلين.

وأفاد الفارس أن ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، ذاكرا أن تعاقدات المؤسسة خلال العام الماضي بلغت نحو 5.3 مليون طن.