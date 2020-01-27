رئيس النواب العراقي يدعو الجميع إلى الإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات الشعب

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، القوى السياسية إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي.



وقال الحلبوسي في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الاثنين - إن اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية على أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية المطالب - تأتي كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة في البلاد.



وتابع بأنه مازال هناك شباب في ساحات التظاهر يطالبون بالإصلاح، ولابد من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي.



وأضاف الحلبوسي، أن الاعتداء على المال العام والخاص وقطع الطرق وتعطيل الدوام فيه ضرر بالمصلحة العامة، ويسيء للمتظاهرين السلميين وأهدافهم بتحقيق الإصلاح، وعلى الشباب إبعاد المخربين من صفوفهم والحفاظ على سلمية التظاهرات.