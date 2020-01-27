مباراة صعبة بين المقاصة وطلائع الجيش

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يخوض مصر المقاصة مواجهة صعبة امام طلائع الجيش، وفي الخامسة مساءًا، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة بالدوري المصري الممتاز.

يدخل المقاصة مع طلائع الجيش، تحت القيادة الفنية المؤقتة لكلا المدربين بعد رحيل احمد حسام ميدو وطارق يحيي .

فالمقاصة تحت القيادة الفنية المؤقتة للمدرب جمال عمر ، الذي سيقود الفريق الفيومي ، خلفا ل احمد حسام ميدو، الذي تمت إقالته من تدريب المقاصة عقب الخسارة أمام بيراميدز وتراجع ترتيب الفريق المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

ويشاهد المباراة من المدرجات، النيجيري إيمانويل امونيكي المدير الفني الجديد للمقاصة والذي يعد اول مدرب افريقي يقود ناد في الدوري الممتاز .

ويعد امونيكي أحد أفضل اللاعبين الذين توافدوا علي الدوري ، بعدما قاد اللاعب الزمالك ، خلال الفترة من 1991/1993، محققا الدوري الممتاز مرتين متتاليتين ، وبطولة إفريقيا لأبطال الدوري والسوبر الإفريقي .

أما الطلائع تحت قيادة عبد الحميد بسيوني، يبحث عن الفوز للخروج من شبح الهبوط الذي يطارد الفريق مبكرا بعدما تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس عشر .

ويعتمد الطلائع ، علي جهود عدد كبير من اللاعبين، عمرو جمال واحمد كابوريا واحمد سمير وكريم طارق.