معهد ألماني: بلدنا محصنة جيدا في مواجهة فيروس كورونا المتحور الجديد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني الشهير بالعاصمة برلين، أن ألمانيا محصنة جيدا في مواجهة فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال رئيس المعهد لوتر فيلر، اليوم الاثنين، لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف"، إن المطارات التي يمكن أن يدخل الفيروس عبرها "مسلحة جيدا جدا".

وأشار إلى أهمية المعرفة المبكرة، حال دخول الفيروس إلى ألمانيا، مؤكدا أن خطر الإصابة بالفيروس بالنسبة للمواطنين الألمان لا يزال "محدودا للغاية".

يشار إلى أن البلاد التي بدأ بها الوباء خارج الصين، تم تسجيل عشرات الأدلة بها على الإصابة. أما في أوروبا، فلم يتم تسجيل سوى حالات عدوى أولية من جانب فرنسا فقط حتى الآن.