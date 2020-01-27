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أزارو: انتقالي للزمالك صعب

تصوير : أحمد عبدالجواد
تصوير : أحمد عبدالجواد
محمد عبد المحسن
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 10:56 م | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 11:06 م

أكد وليد أزارو، لاعب النادي الأهلي المعار لفريق الاتفاق السعودي، أنه لم يتلقى عرضًا رسميًا من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشددًا على رفضه اللعب في صفوف الغريم التقليدي للأهلي.

وقال أزارو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «لم أتلق أي عروض رسمية من الزمالك، والأمر لا يتعدى كونه كلام سوشيال ميديا».

وأضاف المهاجم المغربي: «لو تلقيت عرضا فمن الصعب اللعب للزمالك، اللعب للأهلي حاجة ثانية وأمر مختلف تمامًا، من لعب للأهلي يعرف ذلك، ويعرف سبب صعوبة الانتقال للزمالك».

جدير بالذكر أن أزارو قد انتقل إلى الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير الجاري وتنهتي بنهاية الموسم الحالي.


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