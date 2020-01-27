 مقتل شخص وفقدان آخر في سقوط مروحية عسكرية كرواتية في البحر - بوابة الشروق
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مقتل شخص وفقدان آخر في سقوط مروحية عسكرية كرواتية في البحر

د ب أ
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 6:19 م | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 6:19 م
ذكرت وزارة الدفاع الكرواتية، أن أحد أفراد طاقم مروحية عسكرية كرواتية لقي حتفه وآخر مفقود جراء سقوط الطائرة في البحر، اليوم الاثنين.

سقطت المروحية وهى من طراز "كيوا واريور" في مضيق زلارين جنوب سيبينيك في ساحل كرواتيا الأوسط المطل على البحر الأدرياتيكي.

وأضافت الوزارة أن الجيش وخفر السواحل مازالوا يبحثون عن فرد الطاقم المفقود.

وقال وزير الدفاع دامير كرستيتسفيتش في مؤتمر صحفي إن الحطام يقع على عمق 30 مترا وأنه جرى إيقاف كل مروحيات كيوا عن الخدمة بانتظار تحقيق في الحادث.

حصلت كرواتيا العضو بحلف شمال الأطلسي "ناتو" منذ عام 2009 على 16 مروحية هجومية من طراز "او اتش-58 دي كيوا واريور" كتبرع من الولايات المتحدة في 2016 لتحل محل الطائرة الروسية "مي-24"

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