روحاني يتهم «إرهابيي البيت الأبيض» بالسعي لزعزعة علاقة الشعب الإيراني بالنظام

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"إرهابيي البيت الأبيض" بزعزعة علاقة إيران بالعالم والشعب الإيراني بنظام بلاده.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول: "يجب ألا نسمح لترامب وباقي إرهابيي البيت الأبيض بالنجاح، لأنهم يزعزعون علاقة إيران بالعالم، ويعملون على زعزعة علاقة الشعب بالنظام".

وكان ترامب نشر مؤخرا تغريدات باللغة الفارسية موجهة للشعب الإيراني، أكد فيها دعمه لتحركات الإيرانيين الاحتجاجية ضد الحكومة الإيرانية.

ورأى روحاني اليوم أن النمو الاقتصادي الذي حققته إيران بعد تنفيذ الاتفاق النووي، هو ما جعل واشنطن تسعى إلى تخريبه.

وقال: "الاقتصاد الإيراني حقق أعلى نمو له بعد عام من تنفيذ الاتفاق النووي، وعادت كل الشركات إلى إيران، وبدأت حركة واسعة من الاستثمارات، الأمر الذي أزعج واشنطن والكيان الصهيوني والرجعية العربية المرتبطة بهما".

وأضاف: "لماذا قررت إسرائيل وترامب اغتيال الاتفاق النووي؟ ولماذا انضمت اليهما السعودية وقدمت لهما الأموال في هذا المجال؟ الجواب هو أن الاتفاق النووي أنعش نمو إيران وحركتها وساهم في تعزيز دورها في كل المنطقة".