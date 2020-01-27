رئيس وزراء سلوفينيا يستقيل من منصبه

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استقال ماريان شاريتش، رئيس وزراء سلوفينيا، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة.
جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء "إس تي إيه" اليوم.