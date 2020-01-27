 رئيس وزراء سلوفينيا يستقيل من منصبه - بوابة الشروق
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رئيس وزراء سلوفينيا يستقيل من منصبه

بلجراد - د ب ا:
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 1:07 م | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 1:07 م

استقال ماريان شاريتش، رئيس وزراء سلوفينيا، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة.

جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء "إس تي إيه" اليوم.


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