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كشف حمدي فتحي، لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي، عن موعد عودته للملاعب بعد تعافيه من الإصابة، مشيرًا إلى أنه يتمنى فوز الأهلي ببطولة إفريقيا هذا الموسم.

ويعاني فتحي من الإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "عودتي للملاعب ستكون في مايو المقبل".

وتابع: "الأهلي سيفوز ببطولة الدوري بأي لاعبين، ومنذ فترة الإعداد كان كل تفكيرنا أن لا نكرر ما حدث في الموسم الماضي".

وأوضح: "الدوري ما يزال طويلًا وهناك منافسين مثل الزمالك وبيراميدز".

وأردف: "أحب فابينيو في ليفربول، وأتمنى أن أكون مثل محمد صلاح وأتواجد في أحد الاندية العالمية الكبيرة".

واستطرد: "مثلي الأعلى محليًا حسام غالي، وعالميًا سيرجيو بوسكيتس".

وأضاف: "الفارق بين رينيه فايلر وأي مدرب آخر أنه دائمًا يشجع اللاعبين ولديه طموح كبير ودائمًا يشعرنا أننا لم نقدم الأداء المطلوب حتى لو فزنا بالخمسة".

وواصل: "الأهلي قادر على التأهل في صدارة المجموعة وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "محمد صلاح تحدث معي بعد الإصابة، أتمنى أن أحقق كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر ونتأهل لكأس العالم".