قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن تليفوني مع كل الناس، وبتلقى شكاوى المواطنين على رقمي الخاص، واليوم وصلني شكوى من مواطن في أسوان وطلبت بحلها فورا.

وتابع كامل الوزير -في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل برئاسة هشام عبد الواحد- إن الوزارة كانت مدينه في نهاية العام الماضي بـ٧٨ مليار جنيه، واستطعنا تسديد ٣٥ مليار من جملة بيع الخردة والأراضي وماكينات التذاكر والغرامات وخلال عامين أو ثلاثة سنكون استطعنا تسديد ديون الوزارة لخزينة الدولة.

وأكد الوزير أنه لأول مرة في مصر يكون هناك قطار درجة تالتة مكيف، مشيرًا إلى أنه منذ توليه الوزارة وهو يضع الصعيد على رأس اهتماماته، لافتا إلى أن الوزارة أيضا اهتمت بالطرق الداخلية داخل المحافظات أيضا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المنعقد اليوم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019، وذلك بحضور كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.