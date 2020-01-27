الصين ترصد نحو 9 مليارات دولار لاحتواء فيروس كورونا

- "كورونا" يقتل 80 صيني ويصيب 2744 أخرين.. السلطات تمدد عطلة رأس السنة القمرية.. ورئيس الوزراء الصيني يزور مدينة ووهان المنكوبة

- مدير منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى بكين.. منغوليا تغلق حدودها مع الصين.. والاشتباه بحالتي إصابة بالفيروس فى إسرائيل

أعلنت الصين، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا االجديد إلى 80 شخصا وأكثر من 2744 مصابا، كما مددت عطلة رأس السنة القمرية على أمل تأخير عودة ازدحام وسائل النقل إلى ذروته وتخفيض خطر انتقال العدوى، فضلا عن تخصيص 9 مليارات دولار لاحتواء الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان على موقعها الإلكتروني إن عدد الوفيات بالصين نتيجة فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 80 شخصا كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 2744 حالة بينها رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر. كما تضاعف عدد حالات الاشتباه بإصابات خلال 24 ساعة إلى نحو ستة آلاف شخص، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الحكومة الصينية في بيان إن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج زار مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا، مضيفة أن لي توجه إلى المدينة لتفقد الجهود المستمرة لاحتواء الوباء وتحدث مع مرضى وعاملين في القطاع، وفقا لوكالة رويترز.

وفي صور نشرتها الحكومة الصينية، بدا رئيس الوزراء مرتدياً معطفاً بلاستيكياً أزرق، ووجهه مغطى بقناع من اللون نفسه، يتفحص شاشة قرب سرير أحد المرضى.

وتمنع السلطات في ووهان تحرك السيارات "غير الضرورية". ويسمح فقط للسائقين الذين ينقلون أطباء وموظفين إلى المستشفيات بالقيادة.

وعلى بعد 15 كلم في جنوب وسط المدينة، يوجد حاجزاً للشرطة يفتش السيارات ويقيس درجات حرارة ركابها. ويجب على السائقين أن يسلموا الشرطة وثيقة خاصة للسماح لهم بالعبور.

وقررت بكين تمديد عطلة رأس السنة القمرية ثلاثة أيام إضافية إلى 2 فبراير، لتأخير عودة مئات الملايين من العمال إلى المدن وخفض مخاطر انتشار المرض.

وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

من جهته، أعلن رئيس بلدية ووهان جو تشانوانج أن خمسة ملايين شخص غادروا المدينة قبل رأس السنة الصينية الواقعة في 25 يناير.

ويزيد هذا الرقم الكبير من خشية توسع انتشار المرض، خصوصاً أنه يمكن للفيروس أن ينتقل من شخص لآخر، دون ظهور أي عوارض على حامله، ووفقاً لمسؤولي قطاع الصحة في الصين.

وأعلنت عدة مدن كبرى شمال الصين مثل بكين وتيانجين وتشيان تعليق عمل خطوط الحافلات الطويلة التي تربطها بأجزاء أخرى في البلاد. وفي شرق الصين، اتخذت مقاطعة شاندونج التي يبلغ عدد سكانها مئة مليون نسمة الإجراء نفسه.

وفُرض ارتداء القناع الواقي في عدة مقاطعات خصوصاً في جوانجدونج الأكبر في البلاد من حيث عدد السكان (110 ملايين نسمة)

كما ذكر بيان لوزارة المالية الصينية نشر على موقعها الإلكتروني إن الوزارة ولجنة الصحة الوطنية خصصتا 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين التي تمثل وكالة التخطيط الحكومي في البلاد تعتزم استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار ) لبناء مستشفيات في مدينة ووهان لخدمة المرضى المصابين بكورونا.

وتأكدت 41 حالة إصابة خارج الصين، بينها تايلاند والولايات المتحدة وأستراليا. ولم يتوفى أي مصاب حتى الآن خارج الصين.

وكان مسؤولون صينيون قد حذروا من أن الفيروس قادر على الانتشار خلال فترة الحضانة، أي قبل ظهور الأعراض على الشخص المصاب، وهو ما يجعل من الصعب احتواء المرض. ويعتقد المسؤولون أن فترة حضانة المرض في البشر تتراوح بين يوم واحد و14 يوما.

والفيروس نفسه عبارة عن شكل جديد من مجموعة فيروسات كورونا، وهي عائلة من الفيروسات تصيب عادة الحيوانات.

وتوجه مدير منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم جيبرييسوس إلى بكين. وقال جيبريسوس فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" "أنا في طريقي إلى بكين للبحث مع الحكومة والمتخصصين في المجال الصحي في سبل الاستجابة لفيروس كورونا المستجد".

وأضاف جيبريسوس : "أرغب مع زملائي في منظّمة الصحة العالمية أن نفهم آخر التطورات وأن نعزز شراكتنا مع الصين في توفير مزيد من الحماية ضد تفشي" الفيروس.

وكانت المنظمة قد اعتبرت الأسبوع الماضى أنه "من المبكر جدا" إعلان حالة طوارئ دولية بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأغلقت منغوليا المدارس والمعابر الحدودية مع الصين أمام عبور السيارات والأفراد وسط مخاوف من انتشار كورونا ، وفقا لوكالة أنباء مونتسامي.

وذكرت الوكالة أن السلطات فى منغوليا قررت إغلاق المدارس ورياض الأطفال والجامعات حتى الأحد المقبل.

ووصل الفيروس إلى 4 قارات ، لكن لم تسجل أي وفاة حتى الآن خارج الصين.

وبجانب الصين، سجلت تايلاند (8 حالات) والولايات المتحدة ( 5 حالات) ، وأستراليا (5 حالات) ، وكوريا الجنوبية ( 4 حالات) وسنغافورة( 4 حالات)، وماليزيا (4 حالات) وفرنسا (3 حالات) واليابان (3 حالات) وتايوان (3 حالات) وفيتنام (حالتان) وحالة واحدة في كلا من كندا ونيبال وباكستان.

وفى طوكيو، قال توشيهيرو نيكاي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي( الحزب الحاكم) إن بلاده تعتزم إعادة المئات مواطنيها من مدينة ووهان، حيث تخطط لإرسال طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوبى لإجلائهم. ويوجد حوالي 560 مواطناً يابانياً يعيشون في المقاطعة.

إلي ذلك، أفادت تقارير صحفية إسرائيلية،عن الاشتباه في إصابتين بفيروس "كورونا" في إسرائيل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بإدخال امرأة إسرائيلية، في الستينيات من عمرها، إلى مركز "تل أبيب"، الطبي، مساء أمس بعد عودتها قادمة من الصين، مشية إلي أنها تعاني من مشاكل تنفسية حادة، وتم وضعها في غرفة منعزلة.

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية بأن عاملا صينيا يعمل في سديروت، نقل إلى مستشفى في عسقلان، للاشتباه في إصابته بالفيروس، وذلك بعد أسابيع قليلة من عودته من إجازة قضاها في الصين.

وفي باريس، صرحت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزين أن فرنسا ستنظم "عملية إجلاء جوية مباشرة" للمواطنين الفرنسيين، وسيجري وضعهم في الحجر الصحي لأسبوعين.

كما أعلنت نقابة وكالات السفر الفرنسية عن إيقاف الرحلات السياحية إلى الصين حتى 21 فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا هناك، وفقا لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية