 بريطانيا تطرح عملة معدنية جديدة بمناسبة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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بريطانيا تطرح عملة معدنية جديدة بمناسبة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

العملة المعدنية الجديدة في صورة من وزارة المالية البريطانية.
العملة المعدنية الجديدة في صورة من وزارة المالية البريطانية.
لندن (رويترز)
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 2:24 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 2:24 ص

شفت بريطانيا يوم الأحد عن عملة معدنية جديدة قيمتها 50 بنسا صنعت خصيصا بمناسبة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تحمل عبارة ”السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم“ وتاريخ الخروج الموافق 31 يناير كانون الثاني 2020.

وذكرت الحكومة أن نحو ثلاثة ملايين قطعة معدنية ستوزع من المصارف ومكاتب البريد والمتاجر اعتبارا من يوم الجمعة على أن توزع سبعة ملايين أخرى في وقت لاحق من العام.

وقال وزير المالية ساجد جاويد خلال عرض الدفعة الأولى من العملات ”الانفصال عن الاتحاد الأوروبي علامة فارقة في تاريخنا وهذه العملة تؤذن ببداية هذا الفصل الجديد“.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الجدل المحتدم بشأن طريقة وموعد الانفصال، ستنسحب بريطانيا من التكتل في الساعة 2300 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.


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