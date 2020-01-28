أعرب أحمد الأحمر لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد عن سعادته بحصد بطولة أمم إفريقيا رفقة الفراعنة.

وكان منتخب مصر قد عاد من تونس حاملًا كأس البطولة للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على أصحاب الأرض بنتيجة 27-23.

وقال الأحمر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "خضنا البطولة ونحن في قمة التركيز من أجل الفوز بها، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف: "الأجواء في تونس كانت جيدة، رغم عدم وجود جماهير لمنتخبنا، تعرضنا لضغوط كبيرة من جماهير المنافس ولكن التركيز كان سلاحنا في الفوز".

وتابع: "وجود الوزير في تونس كان له أثر معنوي كبير على البعثة ومنحهم دفعة معنوية كبيرة ساهمت بشكل كبير في حسم اللقب".

وعن الأزمة التي اندلعت في مباراة نهائي البطولة، قال الأحمر: "الجماهير قاموا بإلقاء بعض الزجاجات فقط، لم يتطور الأمر كثيرًا وكنا نتوقع ذلك".

واستكمل: "ما حدث لم يؤثر على تركيزنا، خاصًة أنه كانت لدينا ثقة في التواجد الأمني وقدرته على حمايتنا حال حدوث أي خروج عن النص".

وأردف: "الأمور مرت بسلام ونجحنا في الحفاظ على تركيزنا من أجل هدف الفوز بالبطولة".

واستطرد: "الأجواء بعد المباراة كانت احتفالية ولم يتعرض المنتخب لأي مضايقات واحتفلنا داخل الملعب".

واختتم: "سعيد بالاستقبال الرائع اليوم من المسؤولين والجماهير، هذا الاستقبال كان له مردود جيد في نفوسنا ومنحنا دافعا لتحقيق المزيد من الإنجازات".