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ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين، ولاية ألازيغ شرقي تركيا، بعد زلزال ضربها الجمعة بقوة 8ر6 درجات.

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" بموقعها الرسمي، ضرب الزلزال قضاء "سيفرجه" بالولاية، على الساعة 19:12 بالوقيت المحلي(16:12 جرينتش)،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

وأوضحت المعلومات، أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومتر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن أعمال البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة بالولاية، بعد الزلزال الذي ضربها يوم الجمعة الماضي بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت "آفاد"، ارتفاع ضحايا الزلزال، الذي شعر به سكان عدة دول مجاورة، إلى 41 قتيلا واكثر من 1600 مصاب.