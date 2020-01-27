رئيس الشؤون الإسلامية بالبحرين: الدين الإسلامي موافق للفطرة ومنظم رباني لحياة الإنسان

قال الشيخ عبد الرحمن آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، إن الدين الإسلامي جاء موافقا للفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومنظما ربانيا لحياة الإنسان وعلاقاته المتعددة بربه وبنفسه وبالآخرين، فصار هذا الدين طريقا صادقا إلى الله سبحانه أولا، ودستورا لتنظيم حياة البشر في الدنيا ثانيا، فضلا عن كونه مربيا أمينا للفرد روحيا وأخلاقيا ونفسيا.

وأضاف آل خليفة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين على هامش مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي - أن التجديد أمر ضروري من خواص دين الإسلام، وأحد أهم المقومات الذاتية للدين وجعله الله صالحا لكل زمان ومكان، لأنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وأوضح أن الأزهر الشريف هو رمز للوسطية، ومنارة للعلم، ومركز للوحدة بين المسلمين، مشيدا بجهوده ودوره التاريخي عبر عشرة قرون، في نشر سماحة الدين الحنيف، وتجديد الفكر والخطاب انطلاقا من الأصول والثوابت والكليات مما أكسب المنهج الأزهري سعة فريدة استوعبت المذاهب الإسلامية المتعددة، واحترمت أئمتها