نعيم صبري: رواية «شبرا» تؤرخ للمجتمع المصري في منتصف القرن الـ20

في لقاء نظمته دار الشروق، بجناحها بمعرض القاهرة للكتاب بدورته الـ51، للكاتب والروائي نعيم صبري، للحديث عن «شبرا»، روايته الصادرة حديثًا في طبعة أولى عن دار الشروق، قال نعيم صبري إن «شبرا» هي من مؤلفاته الأحب إلى قلبه، والتي يشعر تجاهها دائمًا بأنها ظُلمت.

ويروي «صبري»، قصة رواية «شبرا»، «كتبتها في عام 2000، في وقت كانت مصر تعاني فيه من التعصب والتمزق وحوادث الإرهاب، كما كانت تعاني من حوادث الاغتيال مثلما حدث مع المفكر فرج فودة، ومحاولة قتل الأستاذ نجيب محفوظ، وأصبحت الدولة تنادي بضرورة التعايش مع الأخر وقبوله، حينها تساءلت كيف يحدث هذا في مصر؟، وكيف أصبحنا ننادي بالتعايش وقبول الآخر؟! وهى القضية التي لم تكن موجودة بالأساس في مصر، ومن هنا جاءت فكرة الرواية، بعدما قررت كتابة رواية تحكي عن مصر «منتصف القرن العشرين»، التي أعرفها من خلال حي شبرا العريق الذي عشتٌ فيه كما عاش فيه الناس كافةً من كافةِ الجنسيات والأديان تجمعهما المحبة والسلام.

ويتابع صاحب «شبرا»، كتبت الرواية في ثمانية عشر شهرًا، وطبعتها من مالي الخاص، وأهديتها إلى أصدقائي ومعارفي وبعض رجال الصحافة، لأجد احتفاءًا بها، ومطالبات كثيرة بضرورة توفرها للقراء، والتعاون مع دار نشر تستطيع طباعتها بأعداد أكبر وتوزيع أفضل، وبالفعل تعاونت مع دار النشر الأولى للرواية، ولاقت الرواية استحسانًا ورواجًا بين القراء، قبل أن تتوقف طبعاتها بوفاة صاحب دار النشر، حتى قررت بعد ذلك عرضها على دار الشروق لنشرها، خاصة بعد تعاوننا الأول في رواية «صافيني مرة»، أملًا في أن تنال الرواية الفرصة التي تستحقها، فالشروق دار نشر كبيرة، ولديها سلسلة مكتبات، كما تشارك في معارض الكتب العربية المختلفة، وهي الإمكانيات التي يبحث عنها ويتمناها كل مؤلف لكى يصبح توزيع كتابه كما يجب أن يكون التوزيع».

ويروي «صبري» في تصريح خاص لـ«الشروق» كيف أنه حين قرأ مسودة الرواية على الأديب نجيب محفوظ، نصحه الأخير بضرورة إضافة تعليق على لسان إحدى شخصيات الرواية، وهي الست "بطة" صاحبة البيت، إذ قال له هذه سيدة تتدخل فيما يعنيها وما لا يعنيها، فكيف تترك شخصًا قرر تغيير ديانته دون أن تُدلي بدلوها في هذا الأمر، وهى وجهة النظر التي وجدها الروائي نعيم صبري منطقية للغاية، فتبناها حيث جعل هذه السيدة تبصق على الأرض احتقارًا منها لتصرف

أحد أبطال الرواية بعدما قرر تغيير ديانته"، وهو التعديل الذي لاقى ترحاب من الأديب نجيب محفوظ ليعلق حينها قائلًا: "برافو".

واستكمل صاحب «يوميات طفل قديم»، «شبرا باختصار رواية تتناول الحي العريق، الذي سكنته جميع الجنسيات والأديان، بعيدًا عن التعصب، فمثلًا منزلنا في شبرا كان يضم بين جنباته أُسر يونانية وأرمينية، ويهود وشوام، عاشوا عشرات السنوات في محبة وسلام، وكان هؤلاء يتحدثون العربية كما لو كانوا مصريين بجنسية مصرية»

وتابع صاحب «شبرا»، أنه يهدف من وراء رواياته «شبرا»، و«الحي السابع»، و«صافيني مرة»، وغيرهم إلى الكتابة عن الواقع الاجتماعي لمصر، وهو مشروعه الأدبي المنفصل المتصل والقائم بالأساس على فكرة «التأريخ المجتمعي للمجتمعات».