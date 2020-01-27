أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه نجح في تحقيق فوزًا صعبًا على خصم كبير، في مواجهة يراها كانت تحمل الكثير من العنف على المستوى البدني والالتحامات بين اللاعبين.

وفاز الأهلي على النجم الساحلي التونسي بنتيجة 1 – 0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "السلام" مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر خلال وقائع المؤتمر الصحفي:" حققنا فوز صعب على النجم الساحلي الذي أراه خصمًا عنيدًا، في شوط المباراة الأول كنا أفضل، وبالنصف الثاني من اللقاء أهدر الفريق التونسي أكثر من فرصة محققة".

وأضاف:" كنا نريد تجنب المفاجآت، لذلك حرصنا على تسجيل هدف مبكر بشباك النجم الساحلي، حتى نتمكن من السيطرة على مجريات المباراة".

وعن سبب استبعاده لمحمد مجدي قفشة من المباراة.. أجاب فايلر: " لا أحب تبرير مشاركة لاعب من عدمه، كل اللاعبين مهمون بنسبة لنا، قفشة لاعب مهم مثل أي لاعب، بالتأكيد هناك سبب لاستبعاده لن أكشفه، في النهاية مباراة النجم لم تكن مباراته".

وأشار فايلر، إلى أنه يتبع سياسة التدوير مع الفريق، من أجل جاهزية جميع اللاعبين بكل البطولات.

ورد فايلر على التألق الكبير الذي قدمه حارس الفريق محمد الشناوي، قبل أن يستكمل المباراة وهو مصابًا: "الشناوي مثل أي لاعب كبير ومحترف يعمل دائما على تطوير نفسه، لا أعلم مدى قوة إصابته، لكن طالما استكمل اللقاء لنهايته فهو مؤشر جيد أنها ليست قوية".