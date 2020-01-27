كجزيرة محيطية نائية بشواطئ خلابة ومياه زرقاء وصفوف من النخيل والشعاب المرجانية، كان حري بها أن تكون وجهة سياحية لطيفة، لكن بدلا من ذلك فـ"كريسماس" سجن عالى الأسوار مليء بالحراس على 4 مهاجرين فقط نصفهم أطفال.

وبحسب "الجارديان" فقد تم اعتقال الأسرة المكونة من أب وأم سريلانكيين وطفلتيهما بسبب وضع إقامتهم غير القانونى بولاية كوينزلاند منتصف عام 2018؛ ليتم سجنهم بمركز ميلبورن للمهاجرين.

وفى أغسطس الماضى، تقرر ترحيل الأسرة لسريلانكا، لكن أثناء وجودهم بالطائرة صدر قرار محكمة بإنزالهم بسجن كريسماس الفارغ تماما من أي سجناء، بدلا من الترحيل لاستمرار المحاكمة.

يذكر أن جزيرة كريسماس تبعد 2600 كيلومتر عن الأراضى الأسترالية لتكون الأسرة بمعزل عن محاميها وأصدقائها بل والأطباء المتابعين للمرضى منهم.

وكان سجن كريسماس يحوى آلاف المهاجرين سابقا، وأصبح فارغا منذ سنوات، رغم أن بنائه تكلف 180 مليون دولار، وبقدوم الأسرة تم إنفاق 26 مليون دولار إضافية، وتعيين 100 حارس آخر لحراسة العائلة، التى بموجب لوائح السجن يجب أن يناموا على سرير واحد الأب والأم والطفلتين، بينما تحيط بهم عشرات المبانى المهجورة.

ويحكى جوردون تومسون، عمدة الجزيرة ورئيس اتحاد عمالها عن قصتها مع اللاجئين، قائلا: "قرب الجزيرة الشديد من أراضي إندونيسيا جعلها وجهة لطالبى اللجوء القادمين من المحيط، وطالب أهل الجزيرة طويلا بعمل مقر لإيواء المهاجرين حتى حدثت واقعة سفينة تانبا النرويجية التى كانت تحمل مئات اللاجئين ورفضت الحكومة إدخالها وأغلقت ميناء الجزيرة تماما، فتظاهر الأهالى؛ ما سمح بإنزال المهاجرين لاحقا".

ويضيف تومسون إن ما أراده الأهالى من معاملة كريمة للمهاجرين بمراكز إيواء راقية لم يتم وبدلا من ذلك شيدت الحكومة سجنا لاحتجاز كل اللاجئين القادمين.

وأوضح أنه خلال سنوات وجود المعتقل، كان مكتظا بالسجناء وشهد عدة حوادث شغب وإضرابات عن الطعام ومحاولات هروب أبرزها لفيصل تشيجانى اللاجئ الإيراني الذى لقي مصرعه خلال محاولته.

ويذكر أن الجزيرة شهدت عام 2010 حادثة غرق قارب لمهاجرين راح ضحيته عشرات القتلي.

ويكمل تومسون: "لو كنت أحد من يخططون بالبلاد لأغلقت على الفور ذلك السجن اللعين وحولته لمزرعة مثلا".

وفى عام 2018 تم اعتبار السجن مغلقا لعدم وجود معتقلين ولكن بعد مضى 5 أشهر على القرار وخلال زيارة هى الأولى لرئيس وزراء أستراليا سكوت مورسون، تم افتتاح السجن وتوفير حراس برواتب عالية وتم وضع أطباء للعمل بالسجن فقط، مع العلم أن أهالى الجزيرة يفتقرون لأى مراكز طبية متطورة.

وحينما تم جلب الأسرة المألفة من الأب نيدز والأم برايا والطفلتين كوبيكا وثيرونيكا، تم تعيين 109 حراس لمراقبتهم، ما كلف الدولة 26 مليون دولار فى عقد مدته 3 سنوات لإحدى شركات الأمن لإدارة السجن.

ويقول مدير الجزيرة السابق جون ستانهوب، إن القرار الأخير بإعادة فتح السجن بتلك المبالغ الطائلة هو قرار سياسى هدفه إبداء حزم الحكومة حيال كل المهاجرين بشكل غير شرعى.

وقد طالبت الأمم المتحدة الحكومة الأسترالية بالإفراج عن الأسرة المعتقلة ولكن الطلب قوبل بالتجاهل التام.

وتقول الأم برايا إن صحة بقية أفراد الأسرة بخير ما عدا هى بسبب تأثرها بطريقة تقييدها أثناء جلبها للجزيرة؛ ما سبب ألما مبرحا دائم لديها بالرقبة والكتف والذراع، ولكن طبيب السجن قال لها إنه لا يستطيع عمل أشعة مقطعية لها كما لا يُسمح بأخذها للعلاج داخل أستراليا، فاكتفى بإعطائها المسكنات.

وتضيف برايا، أنه لو كانوا سجنوا بسجن عادى لكان أفضل لهم، على الأقل كانوا سيحظون بزملاء يتحدثون إليهم بدلا من الشعور بالوحدة، موضحة أن طفلتيها معزولتين عن أية أصحاب، وبالكاد يُسمح لهما بالذهاب للمدرسة، لكن الحراس يرفضون خروجهما لأية زيارات خلال العطلة.

وأشارن إلى احتفال الطفلتين بعدة أعياد ميلاد لهما داخل السجن، سواء كان سجن ميلبورن بأستراليا، أو سجن كريسماس حاليا.

وبحسب وزارة الداخلية الأسترالية فالحكومة بالإضافة لمبلغ إعادة افتتاح السجن، أنفقت 4 ملايين دولار على إجراءات محاكمة وإقامة الأسرة بالحبس.

وتقول برايا إنها لا تفهم لماذا كل تلك المصاريف على حبسهم فقط بينما هناك آخرون يحتاجون إليها، مضيفة: "حتى الحراس أراهم يتغيرون كل 3 أسابيع ما يعنى إنفاق المزيد من المال على سفرهم بالطائرة وهكذا لا يكون الأمر طبيعيا".