جنرال أمريكي: تحطم طائرة عسكرية أمريكية في أفغانستان

أعلن رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجنرال ديفيد جولدفين تحطم طائرة عسكرية أمريكية اليوم الاثنين في أفغانستان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال إنه "على علم بالوضع" لكنه "ليس لديه أي معلومات إضافية للكشف عنها في هذا الوقت".



وأضاف إسبر عقب اجتماع مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في العاصمة الأمريكية واشنطن في ساعة الظهيرة (1700 بتوقيت جرينتش) :" بمجرد اتضاح الأمر، ومعرفتنا المزيد عنه، سنقوم بإطلاع وسائل الإعلام".



وذكر الموقع الإخباري المختص بشؤون الدفاع (مليتري دوت كوم) أن الطائرة التي تحطمت هي من طراز (إير فورس إي 11 أيه) القتالية، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد مصير أفراد الطاقم.



وكان المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد قال إن الحركةأسقطت اليوم طائرة تجسس أمريكية جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل عدد من ضباط الاستخبارات الأمريكية.



وأضاف مجاهد أن الطائرة الأمريكية كانت في مهمة تجسس في المنطقة حينما تم إسقاطها، مشيرا إلى مقتل جميع أفراد الطاقم.