إصابة عدد من المتظاهرين اللبنانيين في مواجهات وسط بيروت

أصيب عدد من المتظاهرين اللبنانيين في مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت، اليوم الاثنين، قبل انعقاد أولى جلسات مجلس النواب لدراسة وإقرار موازنة عام 2020.

وتجمع عدد من المتظاهرين من كل المناطق اللبنانية قبل ظهر اليوم في محيط ساحة النجمة، حيث مقر المجلس النيابي في محاولة للدخول إلى المجلس النيابي، ومنع النواب من الوصول إلى الجلسة.

وتمكن المتظاهرون من خرق السياج الشائك عند أحد مداخل ساحة النجمة، وحدث رشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تمكنت من إبعاد المتظاهرين، وقامت باعتقال عدد منهم وسقط نتيجة ذلك عدد من الجرحى.

واتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه لتأمين انعقاد الجلسة.

ويناقش البرلمان اليوم مشروع الموازنة الذي أقرته حكومة سعد الحريري السابقة في جلسات تمتد اليوم وغداً الثلاثاء بحضور رئيس الحكومة الجديدة حسان دياب والوزراء، وذلك قبل حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد بدأ مناقشة موازنة عام 2020 في 18 سبتمبر الماضي في جلسات متلاحقة، وأقر مجلس الوزراء الموازنة العامة للعام 2020 بعجز 0.6% دون فرض أي ضرائب.