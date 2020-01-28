مروان محسن: فايلر مقتنع بي وأطمح للمشاركة في الأولمبياد

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أكد مروان محسن، لاعب الأهلي، أنه يعمل على تطوير أداءه داخل الملعب، حتى يتواجد مع شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما حصد لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وقال مروان محسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "الأولمبياد حدث كبير وأسعى لإرتداء قميص المنتخب الأولمبي، والمشاركة في الأولمبياد".

وعن التواجد مع منتخب مصر الأول أجاب: "التواجد في المنتخب شرف لأي لاعب سواء انضممت أنا أو لم أنضم، والمنافسة قوية".

وفي حديثه عن إقتناع رينية فايلر، المدير الفني للأهلي أجاب: "هناك مدير فني مقتنع بتواجدي في الفريق، فايلر دائما يفوقني وسعيد بالعمل معه".

وأتم: "أساعد الفريق وفقًا لتعليمات المدير الفني، فايلر يبث الروح في كل اللاعبين، وأتمنى التوفيق للجميع".