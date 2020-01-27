يوقع حسام الحداد، الباحث بشئون الحركات الإسلامية، في 12 ظهر اليوم الاثنين، كتابه "حكاية مكتبة الإسكندرية القديمة"، في بلازا 1 قاعة حفلات التوقيع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

يتحدث "الحداد" خلال الكتاب عن تفاصيل نشأة المكتبة وقال: "أنشأ المكتبة ديمتريوس الفاليري بتكليف من بطليموس الأول، وهو سياسي وفيلسوف أثيني زامل الإسكندر في دراسته على يد أرسطو في مدرسة المشائين الفلسفية، وجمع نواة المكتبة وهو في بلاد اليونان، وأطلق المؤلف علي الفاليري إلى جانب الملكين الأول والثاني من البطالمة أنهم نالوا شرف بناء المكتبة، إذ كان بطليموس الأول هو الذي أمر بتأسيسها وتنظيمها على نفقته، ثم أكمل خلفه بطليموس الثاني".

ويفرق الحداد بين كون المكتبة أول مكتبة حكومية عامة في العالم القديم، اكتسبت شهرة واسعة، ليست لأنها أولى مكتبات العالم، فمكتبات المعابد الفرعونية كانت معروفة عند قدماء المصريين، ولكنها أول مكتبة حكومية، ترجع عظمتها إلى أنها حوت كتبًا وعلوم الحضارتين الفرعونية والإغريقية وبها حدث المزج العلمي والالتقاء الثقافي والفكري بين علوم الشرق وعلوم الغرب.

يتناول الفصل الأول "الإسكندرية القديمة.. نظرة عامة" تاريخ تأسيس المدينة، الذي خُطط لها أن تكون مدينة عالمية تشبه مدينة صور في أوجها التجاري والبحري، خططها بينوكراتيس الروديسي أعظم المهندسين المعماريين، وبنيت على مساحة ضيقة من الأرض، وقسمت إلى 4 أحياء.

تأسيس المدينة جاء تماشيا مع سياسة الإسكندر في الخروج إلى الشرق، وأن يكون ملكًا شرقيًا وخليفة لملوك الفرس العظام، وقد كانت موطنًا لكل الشعوب وملتقى القارات.