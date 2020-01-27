الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من معاداة السامية في ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين من "أزمة عالمية تتمثل في معاداة السامية" خلال كلمة أثناء إحياء الذكرى السنوية الـ75 لتحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز بيركيناو.



وقال جوتيريش" هناك حاجة لتضامننا في مواجهة الكراهية اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث نرى تجددا مثيرا للقلق للهجمات المعادية للسامية حول العالم، والأمر الذي لا يصدق، حولنا هنا في نيويورك".



وأشار جوتيريش إلى هجوم بسكين أسفر عن إصابة خمسة أشخاص في منزل حاخام في منطقة مونسي بنيويورك في ديسمبر الماضي، وقتل أربعة أشخاص في إطلاق للنار على متجر يهودي في نيوجيرسي قبل أسابيع قليلة.



وأضاف جوتيريش "نحتاج إلى تسمية هذه الظاهرة باسمها الحقيقي: أزمة عالمية تتمثل في معاداة السامية".