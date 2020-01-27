 شيخ الأزهر يلقى غدا البيان الختامي لمؤتمر التجديد - بوابة الشروق
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شيخ الأزهر يلقى غدا البيان الختامي لمؤتمر التجديد

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
أحمد بدراوي
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 9:05 م | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 9:05 م

يلقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، غدا، في تمام الرابعة عصرا، البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، الذي ينظمه الأزهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

ويعقد الأزهر الشريف هذا المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، يتضمن 7 جلسات نقاشية، تركز محاورها على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.


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