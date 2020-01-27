عضوة بمجلس السيادة السوداني تشدد على أهمية محاربة الفساد

شددت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عائشة موسى، على أهمية محاربة الفساد والمفسدين، وإرساء مبادئ الثورة، وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام وإقامة دولة العدالة.



وأكدت موسى - خلال مخاطبتها "السمنار العالمي للنزاهة ومكافحة الفساد" الذي عقد اليوم الاثنين في الخرطوم - أهمية وجود أجهزة رقابية فاعلة لردع ومحاربة الفساد وتمكين دولة القانون، وتفعيل قوانين النزاهة والشفافية في كل مؤسسات الدولة، قائلة "آن الأوان للقضاء على المحسوبية والفساد الذي ساد السودان خلال الثلاثين عاما الماضية، وذلك لا يتم إلا عبر سن القوانين".



وأضافت أن هناك تباطؤًا في تأسيس جهة تُعنى بإرساء مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتهيئ الفرصة لانتشار الفساد بصورة أوسع، متعهدة بدعم ورعاية كل البرامج التي تحارب الفساد.